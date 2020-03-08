Почти все временные госпитали в городе Ухань провинции Хубэй в Китае закрылись в связи с выпиской пациентов. Из 14 госпиталей осталось всего три действующих. Об этом
После начала эпидемии в Ухани ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Ухани перешли в режим отдыха, — привели сообщение в агентстве.
Временные госпитали были размещены в выставочных центрах и на стадионах. Отмечается, что какое-то количество пациентов из временных госпиталей были переведены в стационарные заведения, в связи с освободившимися там местами.
За последние сутки из больниц Ухани было выписано 1163 человека, отмечает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Департамент здравоохранения г. Москвы напомнил об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции по прибытию из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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