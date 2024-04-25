Почти весь остров в Японии остался без света по невыясненной причине NHK: остров Мияко в Японии лишился света по неизвестной причине

Масштабное отключение электроэнергии произошло утром 25 апреля на острове Мияко в японской префектуре Окинава, специалисты до сих пор не могут выяснить причину произошедшего, сообщает телеканал NHK. Представители компании Okinawa Electric Power Company извинились за причиненные неудобства потребителям и заявили о создании штаба по ликвидации аварии.

По данным телеканала, отключение электричества произошло в районе 03:00 по местному времени (21.00 мск предыдущего дня). По состоянию на 08:00 утра (02:00 мск) обесточены 24 490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет «почти все находящиеся на острове дома».

Специалисты компании не смогли выявить сбоев в работе оборудования или же системных сбоев.

Мы сформировали штаб по вопросу ликвидации инцидента и работаем над тем, чтобы установить причину отключения и восстановить подачу в кратчайшие сроки, — сообщили в Okinawa Electric Power Company.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что город больше не способен генерировать электроэнергию. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры. Он помнил, что в результате ударов в Харькове не осталось рабочих трансформаторных подстанций и ТЭС.