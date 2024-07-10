Почти два десятка человек погибли в крупной аварии с автобусом Авария с пассажирским автобусом унесла жизни 18 человек в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский автобус врезался в контейнер с молоком в районе Уннао штата Уттар-Прадеш в Индии, сообщил представитель местной администрации Гауранг Рати. По предварительной информации, в результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек. Еще 19 пассажиров получили травмы, передает ТАСС.

Сегодня около 05:15 (02:45 мск. — NEWS.ru) частный автобус, следовавший из Мотихари в штате Бихар, столкнулся с молоковозом. В результате аварии 18 человек погибли и 19 получили ранения, — говорится в сообщении.

При этом всего в автобусе находились 50 пассажиров. Предполагается, что водитель транспортного средства превысил скорость. В настоящее время на месте трагедии проводится спасательная операция.

Ранее в Московской области сразу семь автомобилей столкнулись на трассе М-8 «Холмогоры». По данным регионального МВД, в результате пострадал один подросток. Машины двигались в попутном направлении в сторону Москвы.

До этого в Воронежской области двое местных жителей перевозили свинью в салоне автомобиля ВАЗ-2101. Животное укусило водителя транспортного средства, из-за чего тот не справился с управлением и на ходу выпрыгнул из авто, машина врезалась в столб.