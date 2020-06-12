Почти 50 бессимптомных заражённых COVID-19 выявили на рынке в Пекине

https://static.news.ru/photo/f253d89a-ad39-11ea-a593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Замруководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо сообщил, что благодаря тестированиям удалось обнаружить 45 заражённых коронавирусной инфекцией, у которых нет симптомов COVID-19.

Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке «Синьфади» выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но не было никаких симптомов, — привели слова Пан Синхо в РИА Новости.

Пан Синхо отметил, что все инфицированные, даже те, у кого не были выражены симптомы COVID-19, помещены на карантин. Кроме того, на карантин поместили 139 человек, которые контактировали с заражёнными.

Отмечается, что 12 июня в Пекине провели масштабную проверку продуктов питания в магазинах и на рынках. Из 5424 образцов, взятых с продуктов и различных предметов, только 40 дали положительный результат на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Пекина решили закрыть несколько оптовых продуктовых рынков после выявления заразившихся COVID-19.