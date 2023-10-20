Почти 30 китайских воздушных аппаратов обнаружили возле Тайваня

Фото: МО РФ

Истребитель J-10

Вооруженные силы Тайваня обнаружили почти 30 воздушных аппаратов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая возле острова, сообщается на странице ведомства в социальной сети Twitter (X). По ее данным, китайские истребители J-10 и беспилотники BZK-005 пересекли так называемую срединную линию и были опознаны тайваньскими системами противовоздушной обороны. В Тайване утверждают, что китайская армия стала чаще попадать в поле зрения ПВО.

Помимо истребителей и беспилотников, в небе над Тайванем также были замечены противолодочные самолеты, а также самолеты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Всего было обнаружено 26 воздушных аппаратов. Отмечается, что в сентябре 2023 года НОАК установила рекорд, отправив к Тайваню 103 военных самолета. По данным Минобороны Тайваня, китайские самолеты начали чаще пересекать срединную линию после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Как сообщалось ранее, администрация президента США Джо Байдена планирует подать в Конгресс США единый запрос на дополнительное финансирование. Полученные средства будут направлены на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Чиновники Белого дома уже донесли до конгрессменов информацию об активной работе над запросом.