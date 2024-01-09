Почему в Южной Корее едят собак: можно ли это в РФ, какие свойства у мяса В Южной Корее запретили есть собачье мясо

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Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса в пищу и разведения собак на убой. Почему корейцы ели собак и какие свойства приписывают этому мясу?

Почему в Корее запретили есть собак

С соответствующей инициативой выступил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Об этом сообщает местная газета «Чосон ильбо».

Законопроект о запрете употребления мяса собак поддержали практически все парламентарии: 208 высказались за инициативу, двое воздержались. Организаторам «собачьих ферм» дали переходный период — до 2027 году в их отношении не будет применяться никаких санкций. Владельцам более тысячи ферм также пообещали господдержку при переподготовке работников.

Запрет на разведение собак на убой вызвал разногласия между борцами за права животных и традиционалистами — культура употребления этого мяса в пищу существовала в Южной Корее веками. В ноябре прошлого года в Сеуле произошла драка между 200 фермерами, которые выращивают собак, и полицейскими. Ассоциация производителей собачьего мяса также угрожала выпустить на улицы столицы 2 млн собак.

Теперь тем, кто разводит животных для употребления в пищу, покупает, перевозит, хранит или продает еду, приготовленную из собак, в Южной Корее грозит до трех лет лишения свободы и штраф около $20 тыс. Ответственности непосредственно за употребление собачьего мяса законопроект не предусматривает.

Почему в Корее вообще ели собак

Мясо собаки — традиционное корейское блюдо, первые упоминания о котором датируются периодом трех государств (57 г. до н. э. — 668 г. н. э.). Раньше существовало множество рецептов, но последнее время повара готовили только супы или блюда из вареного и жареного мяса.

По традиции корейцы едят его в самые жаркие летние дни. В стране существовало поверье, что употребление мяса этих животных поможет вызвать дождь в летнюю засуху. Также считалось, что оно повышает выносливость и укрепляет силы.

В пищу употребляют лишь животных, выращенных специально для этого. Называются они нуронги (или нуреонги), что переводится как «желтая собака» и является обозначением внешнего вида, а не названием породы. Чаще всего это помесь с чиндо (джиндо), собаками, которые являются национальным достоянием Кореи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие свойства приписывают мясу собак

Мясо собак мало чем отличается от свинины и говядины, пишет портал vsezap24.ru. Как утверждается, «высококачественное собачье мясо» богато питательными веществами.

«Оно укрепляет почки, защищает от переохлаждения, улучшает пищеварение. В жире собаки содержатся вещества, успешно купирующие и лечащие заболевания легких. Однако есть мнение, что наиболее целебными свойствами обладает мясо бродячих или живущих на улице собак, так как у них сильный противотуберкулезный иммунитет», — утверждается в публикации портала.

Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что употребление мяса собаки представляет опасность для здоровья.

«С точки зрения здоровья употребление собачатины представляет определенный риск, так как собаки могут быть носителями паразитов, таких как эхинококк и трихинеллы, что влечет серьезные заболевания у людей. Кроме того, собаки могут переносить бешенство, которое может передаваться через употребление мяса. Запрет на собачатину — обоснованный шаг с точки зрения здоровья и этики, поскольку он помогает предотвращать риск передачи паразитов и болезней», — заявила она.

Едят ли собак в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов опроверг информацию о том, что в некоторых регионах России разрешено есть мясо собаки. По его словам, другим странам есть чему поучиться у РФ в плане обращения с животными.

«Существует миф, что в некоторых регионах нашей страны разрешено есть собачье мясо, но это не так. На самом деле, многие страны приводят Россию в пример, говоря, что им нужно у нас поучиться. Можно бесконечно перечислять случаи, когда в странах, которые нам ставят в пример, существуют абсолютно извращенные формы обращения с животными. В то время как в России они давно запрещены», — констатировал депутат.

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