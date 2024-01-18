Победитель литературной премии в Японии призналась в использовании ИИ

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Победитель самой престижной премии Акутагавы по литературе в Японии Риэ Кудан призналась, что пользовалась искусственным интеллектом для создания своего романа «Токийская башня сочувствия», который был признан одним из лучших на конкурсе, пишет журнал «Компания». По ее словам, около 5% предложений были сгенерированы ChatGPT и были добавлены в текст без изменений.

Этот роман был написан с использованием технологий искусственного интеллекта по генерации текста, таких как ChatGPT. Около, пожалуй, 5% предложений, которые в тексте были сгенерированы искусственным интеллектом, использованы без изменений, — отметила победитель.

При этом писательница заявила, что планирует продолжать использовать технологии для создания произведений. По ее словам, это поможет «еще больше развить творчество». Для Кудан это была вторая номинация на премию Акутагавы. Первый раз она номинировалась в 2021 году.

Правительство Японии ранее заявило, что создаст исследовательский центр изучения возможных рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта. Специалисты центра, помимо выявления потенциальных опасностей, будут предлагать пути их нивелирования. Центр могут запустить уже в апреле 2024 года.