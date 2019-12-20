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Соединённые Штаты Америки «дорого заплатят», если посмеют поднимать вопрос о государственном строе в Северной Корее с акцентом на правах человека, заявили представители МИД КНДР.

Ведомство считает принятую ООН резолюцию «злонамеренными словами» о республике, передаёт Центральное телеграфное агентство азиатской страны.

В МИД КНДР подчеркнули, что отношения между странами находятся в «деликатном состоянии». Белый дом своими действиями подливает масло в огонь и способствует росту напряжённости на Корейском полуострове.

Ранее NEWS.ru писал, что первый замглавы северокорейского МИДа Цой Сон Хи укорила президента США Дональда Трампа за слова о возможности военного конфликта между странами. Она выразила надежду на то, что американский лидер всего лишь допустил оговорку.