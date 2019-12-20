https://static.news.ru/photo/d5cc10a2-23be-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвинения американских властей в нарушении прав человека в КНДР лишь обостряют ситуацию в регионе. Об этом заявили в МИД Северной Кореи.

В ведомстве утверждают, что Вашингтон заставил Генассамблею ООН принять резолюцию о правах человека в КНДР, за которой последовали «личные обвинения» в адрес Пхеньяна.

В МИДе подчеркнули, что отношения между странами находятся в «деликатном состоянии». США своими действиями подливают масло в огонь и способствуют росту напряжённости на Корейском полуострове, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее NEWS.ru писал, что первый замглавы северокорейского МИДа Цой Сон Хи укорила президента США Дональда Трампа за слова о возможности военного конфликта между странами. Она выразила надежду на то, что американский лидер всего лишь допустил оговорку.