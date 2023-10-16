Пхеньян обвинил Японию в подготовке к вторжению в Северную Корею

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Модернизация японских сил самообороны направлена на подготовку к агрессивной войне и возможному вторжению на Корейский полуостров, заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи. ЦТАК отмечает, что военные расходы Токио ежегодно увеличиваются, а страна вооружается современными военными технологиями, включая авианосцы и новейшие невидимые истребители.

Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, и завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн — все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны, — говорится в заявлении северокорейского агентства.

В ЦТАК также напомнили о договоре между США, Японией и Южной Кореей о совместных военных учениях, которые, по мнению агентства, будут нацелены на отработку возможного вторжения на Корейский полуостров.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии». Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия.