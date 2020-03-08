https://static.news.ru/photo/621d80a0-6216-11ea-90cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Trodel/flickr.com

Житель Брунея, вернувшийся в страну из Малайзии, заразился коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, 53-летний мужчина сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное, передаёт «Синьхуа».

Как писал NEWS.ru, вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.