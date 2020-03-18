Три первых случая инфицирования COVID-19 выявлены на территории Киргизии, сообщил глава Министерства здравоохранения страны Космосбек Чолпонбаев.
Заражённые коронавирусом граждане республики вернулись на родину из Саудовской Аравии 12 марта после совершения малого паломничества. Власти принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
1 марта из-за ситуации с коронавирусом в мире Бишкек ввёл ограничения на въезд граждан ряда стран, в том числе Китая и Италии. В середине марта Российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов в сообщении с Киргизией после аналогичного уведомления от железных дорог республики в связи с пандемией COVID-19, писал NEWS.ru.
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