Фото: Xinhua/Global Look Press

Подразделение телеканала CNN на Филиппинах временно прекратило вещание в эфире. Мера была принята после того, как заражённый COVID-19 человек побывал в здании, где расположен офис компании.

В бизнес-центре будет проведена дезинфекция, ведущие не будут выходить в эфир по меньшей мере сутки. Журналисты работают из дома, они продолжат снабжать население информацией через сайт и социальные сети. На...