Первые летальные исходы из-за «омикрона» зафиксировали в Южной Корее

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Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока Афганистана в западной провинции Герат потребовало уничтожить всех человекоподобных идолов, в том числе и манекенов, которые запрещены в исламе. Им отрубят головы. Об этом сообщает издание Times.

Владельцы магазинов одежды выразили протест, и движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пошло навстречу продавцам, однако приказало удалить у манекенов головы. Головы манекенов нужно прикрывать, а не...