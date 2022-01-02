Первые летальные исходы из-за «омикрона» зафиксировали в Южной Корее
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:24, 03 января 2022
Фото: Fleig / Eibner-Pressefoto via ww.Global Look Press
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Медицинские власти Южной Кореи зарегистрировали первые в стране случаи смерти, которые связаны с новым штаммом коронавируса «омикрон». О такой причине летальных исходов стало известно после посмертных тестов у двух скончавшихся 90-летних жителей Кванджу, сообщает агентство Yonhap.
Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 километрах к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм «омикрон». <...> Как сообщается, это первые случаи смерти в связи со штаммом «омикрон» в Южной Корее, — отмечается в сообщении.
Агентство уточнило, что мужчины скончались 27 и 29 декабря. Органы здравоохранения решили уточнить причину их смерти.
Ранее стало известно, что в Южной Корее непривившихся граждан могут обязать частично оплачивать своё лечение в случае заражения коронавирусом. Соответствующую инициативу обсуждают власти страны. Нововведение призвано повысить уровень вакцинации корейцев. В настоящее время он составляет почти 80%, но власти считают это недостаточным.