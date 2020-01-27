https://static.news.ru/photo/485f10d4-411e-11ea-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhenhai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятидесятилетний мужчина 27 января стал первой жертвой коронавируса в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая (CCTV).

Мужчина, который оказался в центре вспышки коронавируса в Ухане, был инфицирован 22 января, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние часы в городе выявили восемь новых случаев заболевания людей этим вирусом.

Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса охватила более 2,7 тысячи человек в Китае. Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, откуда вирус распространился в большинство регионов Китая. К 27 января более 80 заболевших погибли.