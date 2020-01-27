Пятидесятилетний мужчина 27 января стал первой жертвой коронавируса в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая (CCTV).
Мужчина, который оказался в центре вспышки коронавируса в Ухане, был инфицирован 22 января, - говорится в сообщении.
Кроме того, за последние часы в городе выявили восемь новых случаев заболевания людей этим вирусом.
Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса охватила более 2,7 тысячи человек в Китае. Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, откуда вирус распространился в большинство регионов Китая. К 27 января более 80 заболевших погибли.