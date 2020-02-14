https://static.news.ru/photo/7c8ad5b4-4f29-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhou Mu/Xinhua/Global Look Press

28 человек вылечились от коронавируса в больнице китайского Шанхая. Шесть из них решили стать донорами крови для пациентов с новой инфекцией.

Я подумал, что у меня есть отличная возможность помочь другим после того, как помогли мне. Теперь, когда я выздоровел, в моей крови содержатся антитела, — цитирует одного из добровольцев агентство «Синьхуа».

Китайские медики доказали, что метод переливания плазмы переживших вспышку коронавируса COVID-19 эффективен для исцеления больных.

О вспышке нового коронавируса в провинции Хубэй (КНР) стало известно в декабре 2019 года. По состоянию на утро 14 февраля зарегистрировано уже 65 тысяч заражённых (по новой методике, которую решили применять в КНР, в это число стали включать и людей с подозрением на вирус, чей диагноз пока не подтверждён). Свыше 1300 человек умерли, более 6,8 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что инфицированы COVID-19 оказались порядка 1700 китайских врачей, которые общались с пациентами. 6 февраля стало известно, что умер доктор из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации.