Перед Дворцом правительства Монголии возвели юрту для протестующих

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В Улан-Баторе перед Дворцом правительства возвели войлочную юрту для протестующих, сообщает портал ikon.mn. Власти выдали соответствующее разрешение, объяснив этом тем, что государство несет ответственность за обеспечение гражданам доступа к свободе слова и самовыражения.

Гражданам, протестующим против кражи угля, было предоставлено разрешение на строительство домов на девятый день протеста. В частности, было дано разрешение на строительство не более двух домов на автостоянке в южной части участка, исключительной части площади Сухэ-Батора, — говорится в сообщении.

Официальные лица также рассказали, что им не поступало никаких сообщений о нападениях на сотрудников полиции или применении силы во время демонстраций. Кроме того, с первого дня демонстраций был создан чрезвычайный штаб, который работал круглосуточно: специалисты анализировали риски для здоровья, связанные с сидячей забастовкой, проводился скрининг и диагностика.

Некоторые чиновники встречались с родителями, у которых есть маленькие дети. Представители власти советовали им защищать права и здоровье своих детей.

Акции протеста проходят в Монголии с 5 декабря. Причиной этого стали сообщения о махинациях с углем: сумма хищений, согласно различным подсчетам, варьируется от $1,8 до $13 млрд. По делу задержаны восемь человек, шестерых из них отправили под арест. Монгольские власти попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86% экспорта республики и более половины этого объема приходится на уголь.

Ранее губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне акций протеста, проходящих на центральной площади столицы Монголии и возле Дома правительства. В документе отмечается, что решение принято в связи с угрозой выхода протестов за рамки закона и перехода к насилию.