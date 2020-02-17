https://static.news.ru/photo/767fbdae-5223-11ea-8d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 200 перебежчиков из Северной Кореи встретились в Сеуле. Они анонсировали создание подготовительного комитета и рассказали о планах основать первую политическую партию, состоящую из сбежавших из КНДР в Республику Корея.

По задумке инициаторов, партия будет работать для демократизации их коммунистической родины и лучшей защиты прав перебежчиков. 15 апреля в Южной Корее пройдут парламентские выборы, отмечает Yonhap.

Когда мы создадим партию, к ней присоединится больше перебежчиков, и еще больше северокорейцев покинет КНДР и отправится в Южную Корею, — заявил бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший в 2016 году.

Как писал NEWS.ru, в период с января по октябрь 2019 года из Северной Кореи в Южную бежали 828 человек. Максимума число северокорейских перебежчиков достигло в 2009 году и составило 2914 человек.