Перебежчик из КНДР стал парламентарием в Южной Корее

На парламентских выборах 15 апреля Тхэ Ён Хо уверенно обошёл кандидата от правящей партии страны, отмечает Reuters. Он подчеркнул, что его поддерживали многие жители района: обещали проголосовать за него и обменивались рукопожатиями.

CONFIRMED: Thae Yong Ho won a seat at the opposition United Future Party (UFP) in the Gangnam-A district, becoming the first North Korean defector to win a parliamentary seat this way.



Stay tuned for more coverage from @jeongminnkim @nknewsorg https://t.co/74xD3GuCpr pic.twitter.com/gI4ISxtKpy