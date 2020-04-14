Перебежчик из КНДР стал парламентарием в Южной Корее

https://static.news.ru/photo/5a2c854e-7fc6-11ea-a859-fa163e074e61_660.jpgТхэ Ён ХоФото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший в Республику Корея в 2016 году, стал южнокорейским депутатом. Экс-дипломат представлял оппозиционную Объединённую партию будущего в сеульском районе Каннамгу.
На парламентских выборах 15 апреля Тхэ Ён Хо уверенно обошёл кандидата от правящей партии страны, отмечает Reuters. Он подчеркнул, что его поддерживали многие жители района: обещали проголосовать за него и обменивались рукопожатиями.
CONFIRMED: Thae Yong Ho won a seat at the opposition United Future Party (UFP) in the Gangnam-A district, becoming the first North Korean defector to win a parliamentary seat this way.