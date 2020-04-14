Азия

Перебежчик из КНДР стал парламентарием в Южной Корее

12:36, 16 апреля 2020 13
Тхэ Ён Хо Тхэ Ён Хо Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, бежавший в Республику Корея в 2016 году, стал южнокорейским депутатом. Экс-дипломат представлял оппозиционную Объединённую партию будущего в сеульском районе Каннамгу.

На парламентских выборах 15 апреля Тхэ Ён Хо уверенно обошёл кандидата от правящей партии страны, отмечает Reuters. Он подчеркнул, что его поддерживали многие жители района: обещали проголосовать за него и обменивались рукопожатиями.

О планах перебежчиков из Северной Кореи основать первую в Южной Корее политическую партию, состоящую из сбежавших из КНДР, стало известно в феврале, писал NEWS.ru.

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