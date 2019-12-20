Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что Соединённые Штаты поддерживают очень высокий уровень боеготовности из-за ситуации с Северной Кореей.
Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сон о наличии «рождественского подарка» для Вашингтона у властей страны,
Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности, — подчеркнул он.
Военный добавил, что политическое решение станет лучшим вариантом для процесса денуклеаризации Корейского полуострова.
Как ранее писал NEWS.ru, первый заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, обвинил США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в собственных интересах. По его словам, Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству».
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