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Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что Соединённые Штаты поддерживают очень высокий уровень боеготовности из-за ситуации с Северной Кореей.

Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сон о наличии «рождественского подарка» для Вашингтона у властей страны, передаёт ТАСС.

Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности, — подчеркнул он.

Военный добавил, что политическое решение станет лучшим вариантом для процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Как ранее писал NEWS.ru, первый заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, обвинил США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в собственных интересах. По его словам, Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству».