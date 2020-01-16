https://static.news.ru/photo/1ca438a2-3845-11ea-b18e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/Twitter.com/Global Look Press

Китай высоко оценил вклад Дмитрия Медведева в развитие российско-китайских отношений и надеется, что на новой должности он также будет помогать содействию двух стран.

Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя отставку кабмина России.

Являясь руководителем России на протяжении многих лет, господин Медведев играл активную роль в развитии российско-китайских отношений, — отметил Шуан.

Дипломат также добавил, что отставка правительства — это внутреннее дело страны. И как дружественный партнёр Китай уважает это решение.

Как писал NEWS.ru, после ухода в отставку с поста премьер-министра Дмитрий Медведев продолжит возглавлять партию «Единая Россия». Также стало известно, что президент Владимир Путин предложил ему занять должность зампредседателя Совета безопасности. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пояснил, что ограничений для совмещения постов замглавы Совбеза и председателя партии нет.