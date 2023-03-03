Пекин потребовал от США не отправлять оружие Тайваню Минобороны КНР: США должны прекратить военные контакты с Тайванем

Фото: US Army

Пекин потребовал от США не отправлять оружие Тайваню и прекратить военные контакты с Тайбэем, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя. По его словам, действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и наносят серьезный ущерб его суверенитету и интересам безопасности.

Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и военные контакты с Тайбэем, прекратили вмешиваться в тайваньский вопрос и усугублять напряженность в Тайваньском проливе, — сообщили в ведомстве.

Поводом для комментария стала информация о возможной сделке по продаже вооружений Тайваню на сумму в $600 млн.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган призвал страны Запада прекратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и воздержаться от заявлений о том, что следующим регионом вооруженного противостояния будет Тайвань. До этого представитель ведомства Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить распространение ложной информации о военной помощи КНР России в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявлял, что в Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского. При этом он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией.