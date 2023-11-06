Пекин пообещал приложить максимум усилий для установления мира в Палестине МИД КНР: Китай приложит максимум усилий для установления мира в Палестине

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Ван Вэньбинь

В ходе своего председательства в Совбезе ООН Китай намерен максимально активно способствовать установлению мира в Палестине, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС. В настоящее время непостоянные члены СБ разрабатывают очередной проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

В период своего председательства по принципу ротации в СБ ООН китайская сторона приложит максимальные усилия ради восстановления мира в Палестине, — сказал представитель МИД.

Он пояснил, что Пекин будет оперативно предпринимать «ответственные и значимые шаги», направленные на урегулирование кризиса и защиту мирного населения, и взаимодействовать с мировым сообществом в этих вопросах. Дипломат также добавил, что палестинская проблема должна решаться в соответствии с планом «два государства для двух народов».

Ранее сообщалось, что Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение 7 ноября закрытого заседания Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. На встрече предполагается обсудить в том числе и удары по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере Газы и колонне автомобилей скорой помощи у больницы «Аш-Шифа».