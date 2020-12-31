Пекин планирует нарастить в 2021 году межармейское сотрудничество с РФ

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) собирается продвигать межармейское сотрудничество с РФ, работать над выведением его на ещё более качественный уровень, заявил 31 декабря 2020 года представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что в 2021 году исполняется 20 лет со дня заключения соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.