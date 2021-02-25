Пекин опроверг взятие анальных мазков на COVID-19 у американских дипломатов

https://static.news.ru/photo/276baff0-7768-11eb-9918-96000091f725_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Look Press

Власти Китая опровергли информацию о взятии анальных мазков на коронавирусную инфекцию нового типа у дипломатов США, рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В феврале 2021-го представители Вашингтона пожаловались на то, что их заставляют проходить данную процедуру. Тогда сотрудники Госдепа рассказали журналистам о том, что изучат данный вопрос и примут соответствующее решение. Ведомство подчеркнуло, что хочет «сохранить достоинство» коллег «в соответствии с Венской конвенцией о правах человека».

Насколько мне известно, китайская сторона никогда не требовала от находящихся на территории страны американских дипломатов проходить тестирование посредством взятия мазков ректально, — цитирует Лицзяня портал Reuters.

В конце января в КНР начали использовать новый метод выявления COVID-19 — анальные мазки. Необычный анализ применяют наряду со стандартными пробами из носа и ротоглотки, а также с тестами на антитела.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протестировать себя на наличие коронавирусной инфекции сможет любой, у кого есть смартфон. Технологию разработали учёные Университета Лилля. Устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъём мобильного телефона. В девайс необходимо вставить одноразовую тестовую полоску с несколькими каплями жидкости, полученной методом взятия мазка из носа.