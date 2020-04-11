Пекин назвал стоимость лечения COVID-19 в Китае

https://static.news.ru/photo/ccc8f21e-7bec-11ea-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/XinHua/Global Look Press

Средняя стоимость лечения пациента с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Китае составляет 21,5 тыс. юаней ($3,07 тысячи). Борьба с тяжёлой формой заболевания обойдётся в 150 тыс. юаней ( почти $21,4 тыс.), рассказал представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь.

Для некоторых пациентов в критическом состоянии расходы на лечение и вовсе достигают сотен тысяч юаней, а иногда превышают 1 млн юаней (около $142 тысяч. — NEWS.ru), — цитирует чиновника официальный объединённый сайт Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР.

По данным на 11 апреля 2020 года число случаев заражения коронавирусом в КНР — около 82 тысяч человек, скончались свыше 3,3 тыс. Более 77,5 тыс. выздоровели. Вспышка инфекции началась в районе рыбного рынка города Ухань.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость шестидневной госпитализации для больных коронавирусом составит $73 300 в США. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.