«Пекин найдёт чем ответить»: китаевед об ответе на санкции США против КНР Китаевед Виногродский: у Китая огромный рынок за пределами США для ответа на санкции Вашингтона

Фото: Wu Xiaochu/Xinhua/Global Look Press

В Китае за последние 15 лет появилось очень много выдворенных иностранных специалистов, кроме того, огромные суммы денег вложены в предприятия по всему миру, поэтому Пекин найдёт чем ответить на санкции Вашингтона, рассказал Pravda.Ru независимый эксперт по Китаю Бронислав Виногродский. Таким образом он отреагировал на информацию Bloomberg о том, что США предложили Евросоюзу применить в борьбе с Китаем опыт санкций против России.

По словам Виногродского, в настоящее время существует несколько причин для введения Штатами штрафных ограничений против Китая. Как отметил эксперт, во-первых, Пекин активно и открыто поддерживает Москву и находится на стороне России. Во-вторых, по мнению китаеведа, сейчас нарастает противостояние между юанем и долларом. Поэтому главный враг Соединённых Штатов — это Китай, уверен он.

Эксперт предположил, что Вашингтон «бросает» подобную информацию в СМИ с той целью, чтобы посмотреть на реакцию Пекина. Он описал сценарий того, что произойдёт, если США на самом деле введут санкции против Китая.

За последние 15 лет в Пекине появилось огромное количество экспатриантов и огромные суммы денег, вложенные в огромное количество предприятий по всему миру. У Пекина огромный рынок за пределами Соединённых Штатов. Пекин найдёт что ответить, — заключил Виногродский.

31 октября в публикации Bloomberg сообщалось, что США предпринимают попытки уговорить государства — члены Евросоюза ввести санкции против Китая по аналогии с Россией. Как отмечалось, американские чиновники из администрации президента США Джо Байдена призвали своих европейских коллег извлечь уроки из торговых санкций, введённых в отношении Москвы, и использовать их против Пекина.