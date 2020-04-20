Пекин: коронавирус грозит всему миру продовольственным кризисом

https://static.news.ru/photo/fce25078-82f7-11ea-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) может нанести серьёзный ущерб международным сельскохозяйственным рынкам и спровоцировать очередной продовольственный кризис, считает заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь.

Если эпидемия продолжится распространяться и ужесточаться, воздействие на сельскохозяйственное производство и торговлю, определённо, станет хуже, а это может спровоцировать новый виток продовольственного кризиса, — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что вспышка заболевания может негативно отразиться на китайском экспорте овощей, чая и рыбной продукции.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай не является врагом Соединённых Штатов. Об этом заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Так он ответил на критику Вашингтона, сомневающегося в прозрачности действий Пекина в период пандемии коронавируса.