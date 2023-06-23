Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гонконга Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Гонконге, пострадали 18 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский реактивный лайнер, принадлежащий авиакомпании Cathay Pacific, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Гонконга, сообщил телеканал RTHK. Причиной для посадки послужил взрыв шасси.

Полиция в субботу сообщила, что 18 человек получили травмы после того, как рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета. По словам полиции, одна из шин перегрелась и лопнула, — говорится в сообщении.

На момент происшествия на борту самолета находились 293 пассажира и экипаж из 17 человек. Самолет направлялся из Гонконга в Лос-Анджелес, но во время набора высоты произошел взрыв одной из частей шасси, вероятно, из-за перегрева. Капитан самолета принял решение обратиться с запросом на экстренную посадку и вернулся в аэропорт отправления.

Ранее в аэропорту Магадана запросил экстренную посадку лайнер авиакомпании Air India, который летел из Индии в сторону Сан-Франциско. Из-за неисправностей, которые не позволяли иностранцам вылететь в США, 232 пассажира и 11 членов экипажа разместились в местной школе на матрасах. Места в единственной гостинице выделили только пассажирам с детьми. Губернатор региона признал, что город оказался не очень удобным для зарубежных гостей.