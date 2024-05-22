Пассажиров рейса Singapore Airlines спасают в реанимации AFP: 20 пассажиров рейса Singapore Airlines находятся в реанимации

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Два десятка пассажиров рейса авиакомпании Singapore Airlines, следовавшего из Лондона в Сингапур, находятся в реанимации двух больниц Бангкока, пишет AFP со ссылкой на пресс-службу медучреждений. Отмечается, что речь идет о гражданах Великобритании, Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин и жителях Гонконга.

20 человек с рейса Singapore Airlines, попавшего с сильную турбулентность и совершившего аварийную посадку в Бангкоке, находятся в реанимации в двух больницах, — сказано в сообщении.

Самолет Singapore Airlines 21 мая попал в сильную турбулентность над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа. В результате ЧП погибли два пассажира, один из которых не был пристегнут. Пострадали по меньшей мере 70 человек.

Генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг принес извинения за инцидент с рейсом Лондон — Сингапур, в результате которого два человека погибли, десятки получили ранения. Он выразил соболезнования в связи со случившимся, отметив, что глубоко опечален.

Профессор Университета Рединга Пол Уильямс, комментируя новость о самолете Singapore Airlines, заявил, что турбулентность в полете возрастает по мере того, как на планете становится теплее из-за изменения климата. По мнению эксперта, в будущем подобные случаи в небе могут удвоиться или даже утроиться.