Партнерство Китая и Украины. Правда ли КНР предала дружбу с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В четверг, 6 июня, в Пекине состоялись консультации представителей Министерств иностранных дел Китая и Украины. По итогам визита, в КНР заявили, что планируют укреплять партнерство с Киевом. Как ранее развивались отношения Украины и Китая, сблизятся ли страны и какую цель на самом деле преследует Пекин — в материале NEWS.ru.

О чем говорили на встрече в Пекине представители КНР и Украины

Замминистра КНР Сунь Вэйдун встретился с первым замминистра Украины Андреем Сибигой, который сообщил о подготовке к «саммиту мира» в Швейцарии, намеченному на 15–16 июня. Представитель Киева выразил надежду на участие Китая в предстоящих переговорах. Такой жест станет «хорошей возможностью» внести ценный вклад в достижение устойчивого мира, сообщили в украинском МИДе. Как добавили в Киеве, Сибига и Сунь отметили, что взаимное уважение территориальной целостности остается основой двусторонних отношений.

Замминистра КНР напомнил: Китай хочет развивать дружбу с Украиной во всех сферах, и сотрудничество продолжается уже 32 года. «Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искренности», — заявил Сунь.

Сибига также встретился с спецпредставителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэй и заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

За день до визита делегации Киева министр иностранных дел КНР Ван И объявил, что разработанный совместно Китаем и Бразилией мирный план по Украине одобрили более 26 стран. По словам главы МИД Поднебесной, еще 45 стран положительно отнеслись к документу. И Москва, и Киев порознь «подтвердили большую часть содержания» принципов этого политического решения, сказал Ван И.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Сунь Вэйдун

Что могут предложить Киев и Пекин друг другу

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская считает, что высказывание замминистра Китая никак не связано с укреплением связей двух стран. «В последние годы экономические отношения стран слабеют, Киев больше не интересен Пекину как экономический партнер», — объяснила она.

Варфаловская предположила, что Поднебесная хочет сыграть роль посредника в украинском конфликте. «Китай планирует созвать собственную мирную конференцию по Украине. Ему необходимо участие как Москвы, так и Киева — для разрешения конфликта. Поскольку Пекину нельзя никого обижать, вот он и действует дипломатично. Подчеркивает свои связи с Украиной, хотя они уже несколько лет довольно слабые, эфемерные. Киев не интересен Пекину как экономический партнер», — подчеркнула Варфаловская в разговоре с NEWS.ru.

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин напомнил, что в 2023 году торговля двух стран упала на 10–11%, однако с 1990-х годов Китай оставался главным торговым партнером Украины. Как отметил эксперт, сейчас Пекин поставляет Киеву потребительские товары, и получает от него взамен сельхозпродукцию.

Кашин согласен, что КНР хочет сыграть роль арбитра в конфликте РФ и Украины. «При этом в Китае хорошо понимают: конфликт на Украине — это не конфликт из-за каких-то территорий. Это конфликт по поводу будущего устройства мира», — добавил он.

Кашин напомнил, что Китай играет значительную роль в обеспечении устойчивости российской экономики и считается союзником РФ. «Тут не должно быть иллюзий. Китайцы — наши друзья, они на нашей стороне. Но ради поддержки России они не будут предпринимать никаких шагов, которые напрямую нанесут ущерб им самим. Они не занимаются благотворительностью», — сказал NEWS.ru эксперт.

В Вашингтоне предостерегают КНР от прямой военной поддержки России в конфликте с Украиной. В феврале госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что у США есть данные, которые указывают на планы Пекина отправлять Москве «летальную помощь». В конце апреля 2024-го американец признал: КНР так и не передала никакое оружие РФ. Однако Блинкен придерживается версии, что Китай стал поставщиком номер один «критически важных компонентов» для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как объяснил Кашин, никаких поставок летального оружия из КНР в РФ не было. По его мнению, поскольку Пекин не предлагает завершить конфликт на выгодных Киеву условиях, это вызывает недовольство Украины. «Ее деятели позволяют себе грубо критиковать Китай, а иногда откровенно хамить, как например, было в марте, когда высокопоставленный украинский чиновник нецензурно оскорбил спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя. Но для Пекина роль посредника настолько важна, что там предпочитают не замечать дерзостей», — считает Кашин.

В будущем мире, который сформируется в том числе и по итогам украинского конфликта, Китай хочет играть очень важную роль, убежден эксперт. «Ставки весьма высоки. Зеленский может делать какие-то непродуманные заявления, но, думаю, Китай будет действовать предельно хладнокровно», — предрек Кашин.

Фото: МО РФ

Как развивалось сотрудничество Китая и Украины

В 2012 году внешнеторговый оборот Пекина и Киева достиг $10 млрд. В основном Украина экспортировала в Поднебесную минеральные продукты, а взамен получала машины, текстиль и металлы. После 2014 года политические отношения Китая с Украиной ухудшились. Но это не помешало Пекину стать главным экономическим партнером Киева в 2019-м. Тогда торговый оборот между странами достиг рекордных $12,78 млрд.

Скандал, произошедший после попытки китайского бизнеса приобрести украинское предприятие «Мотор Сич», разрабатывающее двигатели для авиации, негативно сказался на доверии сторон. Антимонопольная служба Украины сорвала сделку. В 2021 году Киев ввел санкции против китайских инвесторов и национализировал их долю в «МоторСич».

В чем Зеленский обвинил КНР

Выступая 1–2 июня на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, президент Украины Владимир Зеленский призвал использовать для урегулирования конфликта только свой «мирный план» и только саммит в Швейцарии. Он назвал свою страну жертвой, добавив, что лишь у нее есть право продвигать мирные решения.

«При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что происходит на территории нашего государства. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война», — заявил Зеленский.

Украинский президент прямо обвинил Пекин в попытках сорвать встречу в Швейцарии. По его мнению, руководство КНР «работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит».

Фото: Пресс-служба Президента Украины Владимир Зеленский

Как Зеленскому ответили в КНР

Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй призвал Зеленского задуматься о жизнях украинцев. «Если вы сражаетесь до последнего украинца, то за что борется украинский народ? У вас не осталось никого. Байден не борется до последнего американца, он продает Украине боеприпасы. Даже если это будет последний украинец, он продаст боеприпасы. Это очень ужасно», — посетовал генерал.

Украинская оппозиция также раскритиковала Зеленского. Депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что президент страдает «звездной болезнью». «Если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества», — считает парламентарий.

Политолог Андрей Золотарев гораздо резче высказался о действиях Зеленского. «Плюнуть в Китай — Китай утрется. Но если Китай плюнет, можно и утонуть. Учитывая, что опыт Литвы вам известен, как Литва в один момент выпала из-за Тайваня из таможенных китайских каталогов. Минус $10 млрд товарооборота. Так говорить о Си Цзиньпине, простите? Может быть, задача стоит такая — обгадиться со всеми?» — недоумевает эксперт.

По мнению Варфаловской, Зеленский стремится показать свою смелость, поэтому выступает с резкими публичными упреками в адрес Поднебесной. «Его независимость под вопросом. Зеленский тесно связан с Великобританией и часто действует в ее интересах. Возможно, именно Лондону не нужна реализация мирной инициативы Китая», — резюмировала эксперт.

Читайте также:

Россия, Украина, США и Китай: у кого больше всего танков?

Украинское хамство: как киевские чиновники оскорбляют зарубежных коллег

«Фарш на столе ЕC»: как Киеву пообещали евроинтеграцию и что он получил