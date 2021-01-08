Партия Назарбаева лидирует на парламентских выборах в Казахстане

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Партия экс-президента Нурсултана Назарбаева Nur Otan (Свет отечества) лидирует на парламентских выборах в Казахстане с 71,97% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Института «Когамдык пікір» (общественного мнения).

За партию Nur Otan проголосовали 71,97% избирателей, — приводит РИА Новости слова директора Института Айнур Мажитовой.

Она также рассказала, что согласно результатам опроса, второе место занимает партия «Ак жол» с 10,18% голосов, на третьем месте Народная партия Казахстана с 9,03%. По словам Мажитовой, партии «Адал» и «Ауыл» не преодолели барьер в 7%.

Голосование на очередных выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, а также маслихатов (местных представительных органов) завершилось в 21:00 (18:00 мск) на территории всей страны. По данным Генпрокуратуры, выборы прошли в спокойной обстановке. Всего в Казахстане в день голосования работали около 9,9 тыс. избирательных участков. Ещё 66 участков были организованы в 53 странах.

Как писал NEWS.ru, 10 января в Алма-Ате представители различных движений, считающие проходящие в Казахстане парламентские выборы нелегитимными, вышли на акцию протеста. Митинг проходит на площади Республики. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти на акции протеста в связи с парламентскими выборами, репрессивные меры приниматься не будут.