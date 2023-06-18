Паром со 120 пассажирами загорелся у берегов Филлипин

Фото: Rouelle Umali/XinHua/Global Look Press

Береговая охрана Филиппин

Филиппинский паром Esperanza Star со 120 пассажирами на борту загорелся в море по пути в провинцию Бохол, сообщает AP со ссылкой на представителей береговой охраны. В настоящий момент идет спасательная операция.

По данным AP, паром Esperanza Star вспыхнул на рассвете во время следования из провинции Сикихор. На опубликованных в Сети кадрах видно, как черный дым поднимается массивными клубами вверх. При этом членов экипажа и пассажиров не видно на палубах.

На место ЧП направили экстренные службы. Спасатели пытались справиться с огнем водометами. Газета Manila Bulletin сообщила, что пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

В марте на теплоходе Lady Mary Joy 3, находящемся у филиппинского острова Балук-Балук, поздно вечером произошел пожар, на борту судна находилось около 200 пассажиров. Пламя унесло жизни более 30 человек: среди погибших было по меньшей мере шестеро детей, в том числе полугодовалый ребенок.

Начальник филиппинской береговой охраны в районе Бангсаморо Рехард Марфе сообщил, что с судна были спасены около 230 человек, девяти из них оказали первую помощь. Среди них 35 членов экипажа. Выживших доставили в больницы, пострадали 14 человек.