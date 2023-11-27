Паралимпиец убил жену, тещу и нескольких гостей у себя на свадьбе Жених застрелил свою невесту и троих гостей на свадьбе в Таиланде

Фото: Wang Teng/XinHua/Global Look Press

Паралимпиец Чатуронг Суксук убил жену, тещу и еще троих гостей во время празднования собственной свадьбы, пишет Daily Mail. Мужчина расстрелял четверых человек на северо-востоке Таиланда, после чего совершил самоубийство.

Во время свадебного торжества гости и родственники заметили, что 29-летний жених, бывший солдат и паралимпийский спортсмен, выглядел недовольным. На вечеринке супруги поссорились. Чатуронг вышел к своей машине, вернулся с пистолетом и выстрелил, убив невесту, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру.

Пули попали еще в двух гостей, которые были доставлены в местную больницу. Один из них, 50-летний мужчина, также скончался.

Полиция заявила, что Чатуронг «в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», однако мотив убийства пока не установлен. По словам правоохранителей, пистолет и боеприпасы были приобретены им в прошлом году на законных основаниях.

Его супруге Канчане Пачунтуек было 44 года. До заключения официального брака пара прожила вместе три года.

Ранее в Таиланде произошла стрельба в детском саду. Огонь открыл 34-летний бывший сержант полиции Панью Камраб. Его личность удалось установить по автомобильному номеру, оставленному на месте преступления. В результате происшествия погибли 22 малыша.