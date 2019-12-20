Обвиняемого в распространении антиисламских идей профессора в Пакистане суд приговорил к смертной казни и штрафу в 500 тысяч рупий (около 200 тысяч рублей).
Джануида Хафиза арестовали в 2013 году, обвинив в распространении богохульных материалов во время выступления в качестве приглашённого профессора в университете города Мултан. Как
Правозащитные организации Пакистана неоднократно заявляли, что закон о богохульстве часто используют для сведения личных счётов или для угнетения религиозных меньшинств.
Как ранее сообщал NEWS.ru, суд Пакистана приговорил к высшей мере наказания экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Приговор вынесен заочно, так как бывший глава государства находится на территории ОАЭ.
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