https://static.news.ru/photo/677d66ac-2407-11ea-b3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвиняемого в распространении антиисламских идей профессора в Пакистане суд приговорил к смертной казни и штрафу в 500 тысяч рупий (около 200 тысяч рублей).

Джануида Хафиза арестовали в 2013 году, обвинив в распространении богохульных материалов во время выступления в качестве приглашённого профессора в университете города Мултан. Как передаёт ABC News, на процессе прокурор отметил, что Хафиз провёл три года в США по образовательной программе. Государственный обвинитель заявил, что в ноутбуке профессора были найдены антирелигиозные материалы. Защита Хафиза намерена обжаловать приговор.

Правозащитные организации Пакистана неоднократно заявляли, что закон о богохульстве часто используют для сведения личных счётов или для угнетения религиозных меньшинств.

Как ранее сообщал NEWS.ru, суд Пакистана приговорил к высшей мере наказания экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Приговор вынесен заочно, так как бывший глава государства находится на территории ОАЭ.