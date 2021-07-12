16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

Пакистанские пограничники расстреляли афганских беженцев

13:06, 27 августа 2021
Пакистанские пограничники расстреляли афганских беженцев Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вооружённые силы Пакистана расстреляли афганцев, пытавшихся незаконно сбежать из захваченного талибами Афганистана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Десять афганских беженцев пытались незаконно пересечь границу с Пакистаном в районе КПП «Торкхам». Пакистанские военные заметили это и открыли огонь по нелегалам. В результате трое человек погибли, ещё пятеро ранены. Инсайдер добавил, что тела убитых до сих пор лежат у пограничного пункта.

Причиной бегства стал захват Афганистана членами запрещённой в Российской Федерации группировки «Талибан»: отчаявшись покинуть страну через Международный аэропорт Кабула, охраняемый силами зарубежных стран, афганцы в страхе перед правлением талибов пытаются всеми возможными методами пересечь границу. 26 августа там произошло два крупных теракта, унёсших жизни более чем сотни мирных жителей.

Ранее вице-президент Афганистана обвинил власти Пакистана в поддержке талибов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео