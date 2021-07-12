Пакистанские пограничники расстреляли афганских беженцев

Вооружённые силы Пакистана расстреляли афганцев, пытавшихся незаконно сбежать из захваченного талибами Афганистана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Десять афганских беженцев пытались незаконно пересечь границу с Пакистаном в районе КПП «Торкхам». Пакистанские военные заметили это и открыли огонь по нелегалам. В результате трое человек погибли, ещё пятеро ранены. Инсайдер добавил, что тела убитых до сих пор лежат у пограничного пункта.

Причиной бегства стал захват Афганистана членами запрещённой в Российской Федерации группировки «Талибан»: отчаявшись покинуть страну через Международный аэропорт Кабула, охраняемый силами зарубежных стран, афганцы в страхе перед правлением талибов пытаются всеми возможными методами пересечь границу. 26 августа там произошло два крупных теракта, унёсших жизни более чем сотни мирных жителей.

Ранее вице-президент Афганистана обвинил власти Пакистана в поддержке талибов.