Пакистан угрожает Нью-Дели авиакатастрофами Пакистан предупредил Нью-Дели о последствиях вторжения в воздушное пространство

Фото: Str/Xinhua/Global Look Press

Пакистан предостерег Нью-Дели от вторжения в пакистанское воздушное пространство. Соответствующее заявление сделал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на фоне широкомасштабных маневров ВВС Индии, передает РИА Новости.

Мы уже это делали три или четыре года назад, когда их самолет был сбит над территорией Пакистана, и мы взяли пилота в плен, который в конечном итоге был передан. <...> он был отправлен домой. Их постигнет та же участь: пусть нарушают воздушное пространство Пакистана, мы будем защищать его, и они запомнят, как мы его защитим, — сказал Асиф.

Ранее министр обороны заявил, что Москва и Пекин могли бы помочь в международном расследовании теракта в Кашмире. По его словам, важно установить виновных в трагедии, а не голословно обвинять пакистанскую сторону в случившемся. Трагедия произошла 22 апреля. Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия, в результате чего погибли 26 человек. Индийские спецслужбы заявили, что располагают доказательствами участия пакистанской разведки ISI в организации этого теракта.

Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что террористы хотят уничтожить развивающийся Кашмир. По его словам, организаторов недавнего теракта накажут. Он добавил, что атака на туристов причинила ему глубокую боль.