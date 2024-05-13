Падение рекламного щита на людей в Индии попало на видео При падении рекламного щита в Индии пострадали 64 человека

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В Индии по меньшей мере 64 человека получили ранения после того, как рекламный щит высотой 30 метров был вырван с корнем и упал на бензоколонку и близлежащие дома, передает The Hindustan Times. Более 100 человек оказались под конструкцией. Инцидент произошел на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар из-за ветра.

Также нетипичная для сезона погода отрицательно повлияла на авиасообщение, работу метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбай имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были приостановлены из-за плохой видимости.

По последним данным, четыре человека погибли в результате ЧП. Основной поток раненых идет в городскую больницу Раджавади.

21 апреля шквалистый ветер повалил деревья в разных районах Москвы. В районе станции метро «Войковская» дерево упало на машины, припаркованные у многоэтажки. На видео можно разглядеть, что у одного из автомобилей разбиты стекла и серьезно повреждена крыша. Аналогичная ситуация наблюдалась около ЖК в районе станции метро «Нагорная». Там ветер вырвал березу с корнем и она рухнула стволом прямо на машину.