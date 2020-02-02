Препараты против СПИДа и противогриппозные средства оказались эффективными в лечении пациентки с вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Таиланде.
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Медики отметили, что сообщили об успешном применении препаратов в медицинское издание и планируют продолжить их использование в лечении других пациентов. Специалисты заявили, что эти две группы лекарств эффективны при тяжёлых случаях инфекции. Представители тайского Минздрава на брифинге также сообщили, что общее число подтверждённых случаев вызванного коронавирусом заболевания в стране составило 19, при этом восемь заболевших уже выздоровели.
Как ранее сообщал NEWS.ru, на Филиппинах была зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции за пределами Китая.
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