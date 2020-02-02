https://static.news.ru/photo/c9d709c0-45a9-11ea-973e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Препараты против СПИДа и противогриппозные средства оказались эффективными в лечении пациентки с вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Таиланде.

Как передаёт ТАСС, речь идёт о 71-летней китаянке, болезнь у которой протекала в тяжёлой форме. Доктора из больницы в Бангкоке сообщили на брифинге, что у пациентки спустя 48 часов после начала приёма лекарства от гриппа осельтамивир и препарата против СПИДа лопинавир (ритонавир) анализы «наконец-то стали хорошими». До того в течение 10 дней состояние женщины оставалось тяжёлым, несмотря на принимаемые меры.

Медики отметили, что сообщили об успешном применении препаратов в медицинское издание и планируют продолжить их использование в лечении других пациентов. Специалисты заявили, что эти две группы лекарств эффективны при тяжёлых случаях инфекции. Представители тайского Минздрава на брифинге также сообщили, что общее число подтверждённых случаев вызванного коронавирусом заболевания в стране составило 19, при этом восемь заболевших уже выздоровели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на Филиппинах была зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции за пределами Китая.