От властей Индии требуют реакции на боестолкновение с Китаем

https://static.news.ru/photo/7f27317a-b08e-11ea-8e6c-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сталкивается с возрастающим давлением общества и оппозиции. От главы правительства требуют дать адекватный ответ Китаю, после того как на границе двух стран произошло боестолкновение.

Как передаёт CNN, президент оппозиционного Индийского национального конгресса (второй по численности партии страны) Рахул Ганди обвинил премьера в том, что тот «молчит и прячется».

Хватит этого. Мы должны узнать, что произошло. Как смеет Китай убивать наших солдат? Как смеет он забирать наши земли? — заявил оппозиционер.

По данным телеканала, Моди собирается 19 июня организовать встречу представителей всех партий Индии, чтобы обсудить инцидент на границе. Обострение напряжённости в отношениях с КНР создаёт ещё одну проблему для индийского премьера, которого до этого активно обвиняли в некомпетентных действиях властей в ситуации с коронавирусом.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи. 15 июня военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы, писал NEWS.ru. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом спора между Пекином и Дели. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта. Уже в ходе деэскалации ситуации китайцы установили тент в долине Галван — части спорной территории.