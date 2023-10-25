Опубликованы кадры последствий мощного циклона в Бангладеш

Фото: Zuma\TASS

На Бангладеш обрушился мощный циклон «Хамун», из-за которого эвакуировали 1,5 млн жителей прибрежных районов, сообщает Sharenews24. На опубликованных кадрах видны последствия стихии: разрушенные дома, поваленные деревья и поврежденные линии электропередачи.

Государственный министр по борьбе со стихийными бедствиями и оказанию помощи в Бангладеш Энамур Рахман заявил, что правительство приняло все необходимые меры для эвакуации граждан и доставки их в центры временного содержания. Власти также сделали необходимые приготовления для устранения возможных последствий стихии: открыты убежища, медицинские бригады находятся наготове в прибрежных районах. На внутренних водных путях приостановлена работа всех типов судов. Рыбаков призвали не выходить в море.

Ранее на Южно-Сахалинск обрушился тайфун, из-за чего власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В результате удара стихии более 20 жилых зданий на окраине города и в частном секторе оказались подтопленными. Помимо этого, тайфун оставил без света более 500 домов, в которых проживает свыше 2,6 тысячи людей.