Опубликованы кадры из салона севшего в Токио горящего самолета

Фото: Hu Xiaoge/XinHu/Global Look Press

В Сети появились кадры с борта самолета авиакомпании Japan Airlines, который загорелся во время приземления в аэропорту Токио. Салон Airbus A350 заволокло дымом, а люди начали паниковать.

Аэробус загорелся при посадке в токийском аэропорту после того, как столкнулся в небе с самолетом береговой охраны Японии. Из горящего лайнера были эвакуированы более 360 пассажиров.

Среди пассажиров Airbus A350 никто не погиб и не пострадал. Все благополучно спустились с борта по эвакуационному трапу. По данным телеканала NHK, на борту самолета береговой охраны находились шесть членов экипажа, пятеро из них погибли. Выжил только пилот, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что рейс прибыл в столицу страны из города Саппоро на севере Японии. Сразу после приземления в международном аэропорту Ханеда воздушное судно охватил огонь, из иллюминаторов повалил черный дым.

В канун Нового года сотни пассажиров не смогли вылететь из двух российских аэропортов из-за чрезвычайных происшествий. В аэропорту Оренбурга случился пожар, впоследствии все рейсы перенесли, а в воздушной гавани Барнаула отключилось электричество.