Опубликовано видео, на котором секьюрити Кисиды отфутболивает взрывчатку

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В Сети появилось новое видео покушения на премьера Японии Фумио Кисиду. На кадрах видно, что сотрудник охраны сначала отфутболил взрывное устройство, брошенное в сторону политика, а затем прикрыл премьера и начал уводить в сторону.

Охранник использовал для этого специальную щит-сумку. Судя по кадрам, на все действия у него ушло менее десяти секунд, благодаря чему премьер не пострадал.

Покушение на премьера Японии произошло 15 апреля в рыболовном порту в Вакаяме. В результате взрыва один полицейский получил легкие ранения. По подозрению в покушении был задержан 24-летний Рюдзи Кимура. По версии полицейских, он мог готовить несколько вариантов нападения.

В доме у подозреваемого также изъяли его компьютер и похожее на порох вещество. Всего сотрудники правоохранительных органов унесли из дома Кимуры 10 коробок.

Сам Кисидо извинился перед местными жителями за инцидент и заверил, что он никак не повлияет на предстоящие выборы в стране. После покушения он также выступил перед сотрудниками железнодорожной станции.