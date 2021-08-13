Опубликована запись с хаосом в аэропорту Кабула

Тысячи людей пытаются покинуть международный аэропорт Кабула на фоне новостей о занятой талибами столице Афганистана. Как видно на кадрах опубликованного в Telegram-канале Mash видео, в воздушной гавани наблюдается хаос.

Телеканал Аl-Jazeera отмечает , что причиной хаоса в том числе является интенсивность полётов вертолётов, на борту которых привозят сотрудников дипломатических миссий разных стран.

Число прибывающих в аэропорт людей растёт. Они толпятся у входа. Люди пытаются попасть в самолёты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Ранее стало известно, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.