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Опубликована запись с хаосом в аэропорту Кабула

00:50, 16 августа 2021
Опубликована запись с хаосом в аэропорту Кабула Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press
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Тысячи людей пытаются покинуть международный аэропорт Кабула на фоне новостей о занятой талибами столице Афганистана. Как видно на кадрах опубликованного в Telegram-канале Mash видео, в воздушной гавани наблюдается хаос.

Телеканал Аl-Jazeera отмечает, что причиной хаоса в том числе является интенсивность полётов вертолётов, на борту которых привозят сотрудников дипломатических миссий разных стран.

Число прибывающих в аэропорт людей растёт. Они толпятся у входа. Люди пытаются попасть в самолёты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Ранее стало известно, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.

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