Оппозиция победила на выборах в Южной Корее Оппозиция победила правящую партию на парламентских выборах в Южной Корее

Фото: Jun Hyosang/XinHua/Global Look Press

Сотрудники подсчитывают бюллетени на участке подсчета бюллетеней в Сеуле, Южная Корея

Южнокорейская демократическая партия «Тобуро», являющаяся главной оппозиционной силой в стране, по итогам голосования в 254 одномандатных округах заняла большинство мест в парламенте, сообщает агентство «Рёнхап». После обработки 99,7% протоколов «Тобуро» одержала победу в 161 округе, а ее главный соперник — президентская партия «Гражданская сила» — получит всего 90 мандатов.

Остальные 46 депутатских мандатов распределят в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Вместо двух основных партий страны в голосовании по спискам приняли участие их сателлиты. Третьей по численности в парламенте становится «Инновационная партия Чо Гука», заполучившая 12 мандатов.

Ранее Южная Корея в рамках новых санкций ввела запрет на поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию. Речь идет в том числе об элементах питания, которые используются в электрокарах. Теперь основным поставщиком литий-ионных батарей в Россию является Китай.

До этого посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Южную Корею могут исключить из списка недружественных стран, если страна отменит антироссийские санкции, введенные с начала СВО. Дипломат отметил, что меры, наподобие ужесточения экспортного контроля в торговле с РФ, не способствуют поддержанию уровня содержательного двустороннего сотрудничества.