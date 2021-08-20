ООН призвала соседей Афганистана открыть границы

Организация объединённых наций (ООН) призывает страны, граничащие с Афганистаном, держать пограничные переходы открытыми из-за гуманитарного кризиса. Об этом сообщает Al-Jazzera.

Шабия Манту из управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствовала эвакуацию беженцев из Кабула и призвала всех соседей Афганистана принять бегущих из захваченной террористами страны. По ее словам, гуманитарная ситуация переживает глубокий кризис. По её словам, большинство жителей страны не могут покинуть территорию из-за того, что боевики перекрыли доступ в аэропорт Кабула.

Подавляющее большинство афганцев не могут покинуть страну по обычным каналам, — сказала Манту.

Ранее общественные деятели Афганистана обратились за помощью к России. Многие афганцы, по их словам, планируют отправиться в РФ в поисках убежища. Учитывая, что Россия — член совета безопасности ООН, то афганские общественники возлагают на Москву большие надежды. Посольство России в Кабуле уже получило официальное обращение. Президент центра укрепления взаимодействия народов Афганистана Гулам Мохаммад Джалал заявил, что афганский народ устал от войны и нуждается в возможности работать.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.