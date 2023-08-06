Около 30 человек погибли при крушении поезда в Пакистане

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Около 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов на юго-востоке Пакистана, сообщил телеканал Geo News. По сведениям канала, еще не менее 80 человек пострадали.

Канала отметил, что о причинах крушения поезда до сих пор неизвестно.

6 августа пассажирский поезд «Хазара Экспресс» сошел с рельсов в пакистанской провинции Синд, расположенной на юге страны. По данным Geo.TV, на тот момент жертвами крушения стали 22 человека, еще 50 человек получили ранения. Движение поездов во внутренние районы провинции и обратно было приостановлено, на восстановление работы может уйти около 18 часов.

Все пострадавшие в результате крушения поезда были доставлены в больницу Навабшаха. Власти города опасаются, что пострадавших может оказаться значительно больше, так как поезд перевозил много пассажиров. На месте катастрофы работали сотрудники экстренных служб, правительство Пакистана также направило туда армейскую авиацию и солдат, которые доставят спасенным пассажирам еду.

В начале июня три железнодорожных состава столкнулись на востоке Индии. Число пострадавших в результате крушения достигло 850 человек, еще 120 человек погибли. Причины крушения неизвестны.