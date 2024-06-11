Около 20 солдат КНДР пересекли южнокорейскую границу Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы в сторону бойцов КНДР

Фото: Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

Южнокорейские военные сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону солдат КНДР, нарушивших межкорейскую границу, сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Там отметили, что порядка 20 северян пересекли демаркационную линию, вероятнее всего, по ошибке.

Этот участок демилитаризованной зоны порос кустарником и травой, пояснили в ОКШН. Из-за растительности пограничные знаки трудно разглядеть.

После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию, — заявил представитель ОКНШ Ли Сон Чжун.

Ранее замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир подчеркнул, что северокорейские военные готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи, если те продолжат свои провокации, направленные против суверенитета страны. Чиновник назвал «психологическим заговором» то, что Сеул усилил распространение пропагандистских листов на территории Северной Кореи. Кроме того, выросло число нарушений морской границы у берегов Корейского полуострова, добавил он.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что КНДР хотела проверить ПВО Южной Кореи отправленными 150 шарами с мусором. Он допустил, что таким образом Северная Корея пыталась выяснить, способен ли Сеул обнаруживать различные объекты и сколько радиолокационных станций есть у страны.