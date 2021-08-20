Официальный представитель «Талибана» обвинил США в давке в аэропорту Кабула

Официальный представитель запрещённой в Российской Федерации группировки «Талибан» обвинил власти США в давке и хаосе, воцарившихся в Международном аэропорту Кабула. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя радикальной группировки.

Америка со всей своей мощью и возможностями не смогла навести порядок в аэропорту. По всей стране мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула, — заявил представитель талибов Амир Хан Мутаки.

После захвата Афганистана талибами в аэропорту столицы государства, Кабула, началась жуткая давка: афганцы, напуганные правлением радикальных террористов массово пытаются бежать из страны, цепляясь за шасси улетающих самолётов и прибегая ко всем возможным методам покинуть Афганистан. По мнению представителя запрещённого в РФ «Талибана», к подобным последствиям привели необдуманные действия и заявления американских властей.

Ранее американец рассказал о поддельных визах, которые попали в руки сотням афганцев из-за ошибки властей Соединённых Штатов.