В МИД Японии пообещали вознести молитву о упокоении Горбачева Официальный представитель МИД Японии вознесет молитву о упокоении Горбачева

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Официальный представитель МИД Японии Хикарико Оно передала NEWS.ru заявление в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. Дипломат рассказала, что вознесет молитву о упокоении политика.

Узнав о кончине бывшего президента Горбачева, я хотела бы прежде всего вознести молитвы о его упокоении, а также — выразить свои искренние соболезнования, — заявила госпожа Оно.

Она отмечает, что, «будучи верховным руководителем Советского Союза, господин Горбачев сыграл важную роль в преодолении раскола Европы и конфронтации между Востоком и Западом после Второй мировой войны, его усилия позволили положить конец холодной войне».

Что касается его отношений с Японией, то он добился на этом поле определенных успехов. Горбачев посетил Нагасаки во время своего первого визита в Японию в качестве главы государства в 1991 году, а также побывал в 1992 году в Хиросиме после ухода с поста президента, отмечает представитель МИД Японии.

Господин Горбачев обладал стратегическим взглядом и решительностью, позволившей ему выполнить задуманное, добавила она.

Ранее свои соболезнования выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения, — заявил японский премьер.

Кончина Горбачева вызвала достаточно большой резонанс в Японии — все ведущие СМИ уделили этому печальному событию большое внимание.