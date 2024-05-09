Одно решение Путина по технологиям загнало Китай в тупик NetEase: Путин озадачил Китай, лишив многомиллиардных контрактов

Фото: Mao Siqian/Xinhua /Global look Press

Президент РФ Владимир Путин озадачил КНР, решив отказаться от китайских технологий, заявили аналитики издания NetEase. Они утверждают, что таким образом российский лидер лишил страну крупных контрактов, оценивающихся в миллиарды. Однако подобное решение глава государства принял не просто так: он нацелен на развитие собственных технологий.

Россия решительно отказалась от использования китайских технологий, — сказано в материале.

Обозреватели напомнили о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Они назвали идею амбициозной, поскольку реализовать ее планируют всего за несколько лет. При этом Россия отказалась от китайских технологий, загнав КНР в тупик, поскольку она рассчитывала на многомиллиардные контракты.

Аналитики пришли к выводу, что Путин сделал выбор в пользу РФ, чтобы она развивала собственные разработки. Однако Москва ни в коем случае не собирается отказываться от сотрудничества с Пекином, подчеркнули они.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поздравил Путина со вступлением в должность руководителя государства. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил послание российскому лидеру, в котором поздравил его с переизбранием.